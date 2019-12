Da Marchisio agli eroi del Triplete Eto'o e Sneijder, quanti addii nel 2019

ROMA - Nel 2019 il calcio internazionale ha perso diverse stelle che, per un motivo o per un altro, hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Tra gli addii più recenti quello di Claudio Marchisio, per ben 10 anni bandiera della Juventus che, dopo l'esperienza allo Zenit San Pietroburgo e i tanti infortuni, ha deciso di dire basta a soli 33 anni. Si è ritirato invece per ragioni anagrafiche un'altro bianconero, Andrea Barzagli che, a 38 anni, ha deciso di lasciare il rettangolo verde dopo aver vestito le maglie tra le altre di Chievo Verona e Palermo ed esser diventato campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Anche Cristian Zaccardo, altro eroe di Berlino, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Ritiro polemico e assai dispiaciuto quello di Riccardo Montolivo, già capitano del Milan e poi finito fuori squadra. Fine corsa anche per Sergio Pellissier, un'istituzione per i tifosi del Chievo Verona, club con il quale ha realizzato 100 gol.

La formazione del decennio della Serie A secondo le statistiche

Scapini al chiodo anche per Van Persie, Cech e l'ex Inter Forlan

In campo internazionale da segnalare l'addio di Xavi Hernandez, 39enne immenso protagonista del Barcellona pigliatutto e della Spagna campione del mondo e due volte d'Europa. Ora lo aspetta un futuro da tecnico, destino simile a quello del britannico Asley Cole, che ha già un piede nello staff tecnico giovanile del Chelsea, club con il quale ha vinto tanto sia a livello nazionale che europeo. Dalla Spagna altri addii eccellenti, quello di David Villa e di Fernando Torres, si è fermato anche l'olandese Arien Robben.

L'ultimo saluto di Robben e Ribery al Bayern: lacrime in campo

Nel 2020 non si vedrà più in campo il 35enne Bastian Schweinsteiger, campione del mondo in Brasile e protagonista del Triplete con il Bayern. A proposito di Triplete, i tifosi dell'Inter non potranno non ricordare due eroi del 2010 che hanno lasciato proprio in questa stagione. Stiamo parlando di Samuel Eto'o, attaccante camerunense che nella sua carriera ha vinto praticamento tutto (tre Champions, 4 scudetti, il Pallone d'Oro africano) e l'olandese Wesley Sneijder. In Olanda ha detto addio anche Robin Van Persie, attaccante di Arsenal e United fra gli altri. Ha cambiato sport invece Petr Cech, grande portiere del Chelsea, che ha lasciato il calcio e ora si diverte con l'hockey su ghiaccio nel Guilford Phoenix, campionato inglese. Fine carriera anche per Didier Drogba e l'ex juventino Patrice Evra, e l'uruguayano ex interista Diego Forlan. Non è ancora ufficiale, infine, ma molto probabile anche il ritiro di Iker Casillas, 38enne portiere spagnolo in forza al Porto, che nel maggio scorso è stato vittima di un infarto.