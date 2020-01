E' Casasola il rinforzo per il Cosenza

E' Tiogo Casasola, difensore esterno di fascia mancina, l'obiettivo più imminente del Cosenza di Piero Braglia. Il ds dei silani è al lavoro per poter mettere il calciatore già a disposizione del tecnico per il derby fissato nel posticipo della prima giornata di ritorno al San Vito-Marulla contro il Crotone di Stroppa nel posticipo della prossima giornata alla ripresa del campionato dopo la pausa invernale. Nato a Buones Aires 24 anni fa, Casasola si è distinto in Serie B già con le maglie del Trapani e della Salernitana nella scorsa stagione. Il club granata aveva poi deciso di cederlo alla Lazio dopo qualche dissapore con Ventura la scorsa estate.