Razzismo, insulto ad un baby calciatore: "Spero ti venga il coronavirus"

MILANO - Ha del clamoroso quanto successo durante Asd Cesano Boscone Idrostar-Ausonia, primo match del girone primaverile dei giovanissimi 2006. Francesco Lin, ragazzino di origine cinese, sarebbe stato vittima di un pesante insulto di stampo razzista da parte di un avversario: "Spero ti venga il virus come ci sono nei mercati in Cina". Lo sfortunato protagonista dell'incresciosa vicenda si è affidato a Facebook per raccontare l'episodio, affermando di essere uscito dal campo in lacrime: "In tutto questo tempo che ho giocato a calcio con l'Idrostar.. Non mi è mai capitato di ricevere insulti razziali. Siamo nel 2020 e c'è ancora gente che insulta le persone cinesi, le persone di colore, ma la cosa che non riesco a mandare giù è il fatto che mi vengono a dire.. 'spero che ti venga il virus come ci sono nei mercati in Cina. Dopo questa frase.. Sono uscito dal campo in lacrime, lasciando i miei compagni sul campo.. Mi scuso molto con i miei compagni". Sul medesimo social network, la denuncia anche del Cesano Boscone: "Una cosa del genere non può e non deve passare inosservata. È stato insultato, umiliato solo perché cinese, perché voi non lo sapete ma oggi funziona così. Il peggio arriva dopo, quando l'arbitro non prende nessun tipo di provvedimento e il mister della squadra Ausonia, e neanche i dirigenti, richiamano il proprio giocatore. Passa tutto inosservato, tra l'indifferenza generale. L'indifferenza. È questo che ci fa paura. Noi come società non lasceremo stare, non faremo finta di niente. Vogliamo combattere, per Francesco Lin e per tutti gli altri che subiscono umiliazioni di questo genere, soltanto perché hanno un colore della pelle diverso. Il Cesano Boscone Idrostar dice no al razzismo".