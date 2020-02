Adani attacca ancora Allegri: "Allena di più, parla di meno!"

MILANO - "Io gli direi: 'Ma come mai Massimiliano che ad un allenatore che ha vinto cinque Scudetti come te è stato preferito Enrique Setién, che ha allenato il Las Palmas e il Real Betis, ed ora allena il Barcellona, o Mikel Arteta, che non ha mai allenato ed era il vice di Guardiola, ed ora è all'Arsenal'. Gli chiederei questo". Parole firmate Daniele Adani e rivolte all'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ancora sotto contratto con i bianconeri e fermo ai box dopo il divorzio col club, rilasciate durante la puntata di 'Calciomercato - L'originale', in onda su Sky. L'ex difensore dell'Inter, oggi opinionista tv, rincara poi la dose: "Allegri è bravo quando allena, non quando parla. Io gli direi: 'Allena di più e parla di meno'".

Adani vs Allegri, le puntate precedenti

Non è la prima volta che Daniele Adani si scaglia pubblicamente contro Massimiliano Allegri. La prima puntata è datata 19 aprile 2019, tre giorni dopo la disfatta bianconera con l'Ajax, che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League: "Non vedo una grande proposta. In queste quattro partite, tra ottavi e quarti, ha fatto una sola azione calcisticamente degna di Liverpool, City, Barça, Tottenham, Arsenal e Napoli. Quella del gol di Ronaldo ad Amsterdam. Non puoi parlare dei giocatori infortunati in un confronto con l’Ajax. Hai fatto tre tiri in 180 minuti", fu il commento dell'ex calciatore dagli studi di Sky.

Adani conro Allegri: "Con l'Ajax tre tiri in 180 minuti"

Celebre è rimasto lo scontro tra i due, in diretta tv, datato 27 aprile 2019. Nel post-partita di Inter-Juventus (match terminato 1-1), Massimiliano Allegri, indispettito dall'analisi tecnica di Adani, sbottò: "Siete tutti teorici. Adani sei il primo che legge i libri e di calcio non sai niente. Non hai mai fatto l'allenatore, sei lì dietro e non sai cosa succede. Stai zitto". Pronta la risposta dell'opinionista Sky: "Stai zitto lo dici a tua sorella".

Allegri attacca, Adani risponde: "Stai zitto lo dici a tua sorella"

Il giorno seguente, 28 aprile 2019, Max Allegri torna sull'accaduto, ospite del programma Rai condotto da Fazio 'Che tempo che fa?': Dopo che ho sentito l'ennesima lezioncina mi sono un po' arrabbiato. Io accetto le critiche che fanno parte del lavoro e sono anche costruttive. Rispetto le opinioni e so che posso piacere o non piacere. Però discutere delle opinioni altrui se non sei ferrato in materia, allora non mi sta bene. Io non scrivo niente ma mi ricordo tutto".

Allegri su Adani: "Critica ma non è ferrato"

24 ore dopo fu quindi il turno della replica di Adani ai microfoni di Radio DeeJay: "L'argomento non poteva essere soltanto il pareggio con l'Inter, ma doveva essere un argomento un po' più profondo, come tornare sulla partita con l’Ajax e in generale il cammino in Champions. Credo che nel momento in cui hai un ruolo così importante devi saper avere un argomento e un contraddittorio adeguato. Quando esci da una doppia partita come con l'Ajax e gli argomenti sono che per esempio nella gara d'andata dovevi far ammonire i due centrali e prendere il rigore, e nel ritorno che le grandi partite le vincono i grandi giocatori quando l'Ajax ha un decimo della tua forza, non mi sembrano tanto argomenti per giustificare il tuo cammino. Questi sono gli argomenti di Allegri. È stato maleducato, scortese e arrogante, ma io non porto rancore. Penso che con il dire 'Tu che non hai vinto gli scudetti non puoi parlare' manchi di rispetto non solo a me, ma a tutti quelli che vanno allo stadio, pagano l'abbonamento, a tutti. Poi è la seconda conversazione che finisce con me togliendosi il microfono. Devi saper tenere una conversazione, anche con domanda libera".

Adani: "Allegri è maleducato ed arrogante. Blatera"

Il giorno stesso, Max Allegri riceve il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli, risponde usando l'ironia: "Sono molto arrogante. Adani è un difensore. Mi sembra un bravo ragazzo. Lo reputo un valido professionista. Sono andato via perché i miei amici mi aspettavano per cena. La cena dopo la partita non si tocca".

Allegri replica ad Adani: "Sono molto arrogante"

Il primo maggio è di nuovo il turno di Adani che, pur senza nominare Allegri, si affida a Twitter per una nuova frecciata: "Un terzino che crossa, strano...", riferendosi ad un assist di Jordi Alba per Suarez, per molti riferito alla frase dell'allora tecnico della Juve "Giocare bene è molto semplice, basta che metto le ali a fare i terzini, i centrocampisti tutti di qualità e così via. Poi però a fine campionato si traccia una linea e arrivi secondo, terzo, quarto...".

Adani, su Twitter la nuova frecciata ad Allegri

L'ultima puntata, prima almeno delle dichiarazioni odierne di Adani, fu il commento di Allegri il 3 maggio 2019, al termine del derby vinto contro il Torino: "Fare l'allenatore è un mestiere difficile ma non può essere fatto solo con quello che si scrive. Bisogna avere sensibilità, percezione, capire i momenti della stagione. Questo è un messaggio che ci tengo a dire. Il calcio non è una scienza esatta, è arte".

Allegri: "Adani? Allenare non è per tutti"