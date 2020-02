Baggio festeggia il compleanno, auguri dal mondo del calcio: "Leggenda"

ROMA – Roberto Baggio resta un’icona del mondo del calcio, che oggi gli sta dando il giusto tributo in occasione del suo compleanno. L’ex campione, che oggi compie 53 anni, ha ricevuto tanti auguri sui social network, alcuni provenienti dai profili ufficiali delle sue ex squadre. “Quali sono i vostri ricordi più belli con Baggio? Oggi è il suo compleanno” è il tweet della Juventus, commentato da centinaia di tifosi emozionati. “Buon compleanno Roberto Baggio” scrive la Uefa su Twitter, pubblicando la foto del fantasista di Caldogno con la Coppa Uefa conquistata in bianconero nel 1993. Anche la Fiorentina celebra il suo campione, che lasciò la maglia viola con grandi polemiche nel 1990, per passare alla rivale Juventus: “Buon compleanno Roberto Baggio” si legge sul profilo Twitter del club toscano, che pubblica un video con alcuni dei gol più belli segnati da Baggio in maglia gigliata.

Baggio compie 53 anni: quanto affetto per il Divin Codino!

Gli auguri del Bologna a Baggio: "Leggenda"

Non si è scordata del ‘Divin Codino’ neanche l’Inter, in cui Baggio ha militato per due stagioni in chiaroscuro: l’account del club nerazzurro ha pubblicato un gol con il tipico marchio di fabbrica del fuoriclasse veneto, ovvero portiere scartato e pallone appoggiato nella porta vuota. “Buon compleanno leggenda” scrive invece il Bologna. Immancabili gli auguri della nazionale italiana di calcio, con cui Baggio ha sfiorato il titolo mondiale nel 1994 negli Stati Uniti, e quelli della Lega Serie A, che ha ricordato il “talento sconfinato che ha deliziato le piazze della Serie A” chiudendo il tweet con un “buon compleanno fuoriclasse”.