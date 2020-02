ISTANBUL (Turchia) - Il Coronavirus sta invadendo anche il mondo del calcio con 42 partite dei dilettanti rinviate in Lombardia per l'emergenza. Il virus originario della città cinese di Wuhan sembrava aver colpito anche un calciatore, l'ex esterno di Roma, Inter e Torino Adem Ljajic. Il serbo però su Twitter ha smentito la notizia secondo cui fosse in quarantena per evitare il contagio con i compagni del Besiktas.