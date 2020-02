La Uefa: "A parte Inter-Ludogorets, nessuna limitazione a tifosi"

MILANO - "La UEFA continuerà a monitorare attentamente la situazione riguardante il virus Covid-19 e a coordinarsi con le autorità pertinenti. Tutte le altre partite (al di là di Inter-Ludogorets) delle competizioni UEFA di questa settimana si disputeranno come previsto, senza limitazioni per i tifosi": lo scrive la Uefa in una nota ufficiale in cui conferma che "a seguito di quanto deciso dalle autorità italiane" la partita tra Inter e Ludogorets di domani sera si giocherà a porte chiuse.

Il comunicato dell'Inter

"FC Internazionale Milano sta adottando tutte le misure cautelari e preventive necessarie a tutelare gli atleti e il personale che opererà nel corso della gara di UEFA Europa League tra Inter e Ludogorets": lo comunica il club nerazzurro alla vigilia della partita di Europa League che si giocherà a porte chiuse e per la quale non sono previste le conferenze della vigilia. L'Inter spiega di aver dato "applicazione puntuale delle ordinanze in emanazione da parte del Ministero della Salute, della Regione Lombardia e di tutti gli enti coinvolti, così come al Decreto Legge emanato dal Governo Italiano. Tutti i provvedimenti adottati - continua il club - come la chiusura degli spazi di ospitalità e l'annullamento di tutte le attività che avrebbero richiesto l'assembramento di persone, hanno visto il club profondere il massimo impegno e sono rivolte al garantire lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza".