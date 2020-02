Beckham: "Messi e Ronaldo all'Inter Miami? Se c'è la possibilità..."

"Se potremo, prenderemo Messi e Ronaldo". Volessimo lanciare la bomba di mercato, potremmo riassumerla così. Parola di David Beckham che dai tempi in cui illuminava con i piedi sul campo ora è il proprietario dell'Inter Miami e sogna per il futuro.

Beckham su Messi e Ronaldo al Miami

"Tutte le squadre del mondo vorrebbero avre Messi e Ronaldo nella propria squadra. Abbiamo sempre detto di voler essere diversi da tutte le altre squadre, ma credo che ogni presidente dica di voler fare cose diverse dagli altri. In questo momento siamo felicissimi della nostra rosa e non vediamo l'ora di scendere in campo nel fine settimana, ma confermo anche che se avremo la possibilità di portare grandi giocatori qui a Miami lo faremo".