Coronavirus: Pianese, altri due membri positivi. Presidente in auto isolamento

SIENA - Salgono a tre i calciatori della Pianese, squadra di serie C, risultati positivi al tampone del Coronavirus. Oltre ai due calciatori, di cui già era stata divulgata la condizione e che sono seguiti dal Servizio sanitario della Toscana, emerge il terzo caso sospetto di un atleta il quale sta osservando l'isolamento fiduciario nella sua abitazione di Ravenna. Questo terzo giocatore è leggermente febbricitante e, come si apprende, viene seguito dalla competente Asl dell'Emilia Romagna. Alla Pianese, come già comunicato dalla Regione Toscana, risulta anche un quarto caso sospetto di Coronavirus, che riguarda un addetto dello staff della squadra. Al momento sono ricoverati per il coronavirus un calciatore, il primo caso manifestatosi nella Pianese, e il collaboratore dello staff della squadra. Quindi gli altri due calciatori positivi al test, tra cui quello del Ravennate, sono in isolamento a casa.

Il presidente in auto isolamento

La Pianese con un comunicato ufficiale ha anche aggiornato della situazione di tutta la squadra: "Attualmente tutti i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti presenti alla trasferta dello scorso fine settimana ad Alessandria sono in quarantena fiduciaria di 15 giorni, presso i rispettivi domicili, e nessuno manifesta i sintomi tipici del Covid-19. Durante la settimana non si è svolto alcun allenamento, in osservanza delle restrizioni date dagli organi regionali e nazionali in merito alle situazioni che prevedessero aggregazioni non necessarie di persone". Il club toscano ha parlato pure del presidente Maurizio Sani: "Si è posto volontariamente in auto isolamento nel rispetto di quanto previsto dal protocollo vigente".