Coronavirus, furia Marchisio sul Psg: “Sapete cosa sta succedendo?"

TORINO - La festa del Psg dopo il passaggio ai quarti di Champions League non è andata giù a Claudio Marchisio. I giocatori parigini hanno ringraziato i tanti tifosi che si sono ammassati all’esterno del Parco dei Principi per supportare la squadra, Kurzawa è addirittura entrato in contatto con alcuni di loro. L’ex centrocampista della Juve ha commentato con indignazione un video su Instagram che ritraeva la scena: “È tempo di Coronavirus. Sapete cosa sta succedendo nel mondo?”. Il Principino aveva già dedicato martedì un lungo post alla questione: “A te che sei uscito dalla zona rossa perché tanto cosa vuoi che succeda. A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare a una sciata. A te che ormai hai organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia non ti senti una m…?”.