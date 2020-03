Coronavirus, il messaggio di Trapattoni: "Tutti in difesa, resto a casa"

ROMA - Anche l'ex ct della Nazionale Giovanni Trapattoni scende in campo sui social per lanciare il suo messaggio in questi giorni di emergenza. Famoso in tutto il mondo per i successi ottenuti, il Trap ricorda a tutti cosa è importante fare in questi giorni di quarantena, giocando sul suo marchio di qualità nel calcio che ha portato in tutta Europa: la difesa. "Adesso è il momento di stare tutti in difesa, io resto a casa!" questo le parole con le quali l'ex tecnico di Juve, Milan e Inter ha voluto incoraggiare tutti sul suo profilo Instagram.