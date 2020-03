Cassano: "Coronavirus? Ne usciamo nel 2040... State a casa e fate figli"

Non è mai andata così tanto come in questo momento la diretta Instagram. Tanti vip, costretti anche loro alla quaratena per via del Coronavirus, passano il tempo connettendosi sui social e facendo interagire i propri follower. Domande, saluti, risposte, tutto in diretta. L'ha fatto anche Pierluigi Pardo, che ha ideato una sorta di Tiki Taka social per provare a tornare un attimo alla normalità. Tra i tanti ospiti che Pardo che ha chiamato c'è stato anche Antonio Cassano, che ha detto la sua sulla situazione d'emergenza.

Coronavirus, la Roma distribuisce 13mila mascherine agli ospedali della capitale

Europei rinviati al 2021: è ufficiale

Cassano: "State a casa e fate figli"

"Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui" irrompe Fantantonio, puntando il dito contro quelle persone che non rispettano le raccomandazioni divenute legge. "Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da prendersi paura. State a casa, vedete film e fate figli".

Cassano su Ilicic e Luis Alberto

Poi si ritorna a parlare di calcio: "Se Ilicic avesse incontrato Gasperini dieci anni fa, sarebbe diventato uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Se fosse stato alla Juve al posto di Dybala tutto il mondo parlava di lui". Anche Cassano poteva essere nella top cinque dei migliori: "Se non sono diventato tra i più forti, è colpa mia". Ma i calciatori con una marcia in più li sa riconoscere subito. "Luis Alberto è un giocatore fortissimo, grande merito ad Inzaghi. Era un centrocampista estroso, ora è completo. Con Milinkovic e Immobile sta trascinando la Lazio. Il colpo del futuro? "Carrascal del River Plate, un Kakà di 20 anni".