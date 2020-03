Coronavirus, Cannavaro in bici in Cina: "La vita riparte"

Per farsi un’idea di come potrebbe essere il ritorno alla vita dopo l’emergenza Coronavirus basta seguire il profilo Instagram di Cannavaro. Il campione del mondo del 2006 sta tenendo praticamente un diario quotidiano. Oggi ha documentato con un video un’uscita pubblica con la bici in un parco di Guangzhou in Cina.

Mascherina, occhiali e casco e via. Al parco, come si vede dal video, c’è gente che passeggia, corre, si rilassa. Insomma, non proprio tutto come prima ma si vede una lenta ripresa della vita. “Come vedete qui la gente sta tornando a fare la vita normale”, dice Cannavaro che ieri in un altro video aveva mostrato il foglio scritto in cinese che attestava la fine della sua quarantena.