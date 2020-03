Bufera Maxi Lopez-Wanda Nara: "Metti a rischio la vita dei nostri figli!"

ROMA - Un'altra lite tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Stavolta la dura critica parte dall'attaccante del Crotone, ex compagno della show girl, impossibilitato a spostarsi dalla Calabria. Proprio un viaggio di troppo durante l'emergenza coronavirus ha scatenato la sua rabbia e soprattutto le sue preoccupazioni per la salute dei figli. Wanda Nara, attuale compagna di Mauro Icardi, ha infatti rotto la quarantena portando i bambini da Parigi alla Lombardia.

Questo il post pubblicato da Maxi Lopez: "Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena, quando a tutti viene chiesto di non uscire, esponendo i nostri figli ad un viaggio da un Paese all'altro, fino all'epicentro del contagio (Lombardia) senza importarsene delle conseguenze. Cosa ti passa per la testa in momenti come questi, in cui la cosa più sacra è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non abbia coscienza di ciò. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro. Sei la madre di 5 creature ma forse non l'hai notato". Arriverà la risposta di Wanda Nara?