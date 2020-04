Superteam, scegliamo la squadra più forte di sempre

Un mese senza partite vere? E allora “giochiamo” quelle impossibili. Tra i SuperTeam della serie A del dopoguerra: quelli che hanno vinto lo scudetto almeno una volta in questi 74 anni, dal Grande Torino di Valentino Mazzola fino alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Abbiamo formato un tabellone di 32 squadre coinvolgendo 12 club. Come si fa nel tennis, abbiamo previsto delle teste di serie: lo squadrone granata scomparso a Superga, appunto, poi il Milan di Sacchi, l’Inter del Mago e una Juve da scegliere fra quelle che hanno infilato la striscia-record di 8 scudetti tuttora aperta. Meglio quella dei 102 punti di Conte, nel 2013/14 con Tevez, o quella attuale di Sarri, con Cristiano Ronaldo? Una domanda che troverà presto una risposta, perché le abbiamo messe di fronte al primo turno.

Le risposte le daranno le nostre grandi firme, provando a scegliere fra Valentino Mazzola-Gabetto e Graziani-Pulici, fra Rivera-Prati e Gullit-Van Basten, fra Ibrahimovic e Sandro Mazzola, Chinaglia e Salas, Pruzzo e Batistuta, Riva e Vialli, Elkjaer e Nielsen, Maraschi e Virgili, o anche fra i tridenti di due Napoli ravvicinati: meglio Giordano o Careca, insieme a Maradona e Carnevale? Una parte importante, naturalmente, potrebbero averla anche gli allenatori: pensate a cosa avrebbe detto Rocco di Sacchi, a come HH avrebbe provocato Mancini, a un duello tra Scopigno e Boskov o a uno tra Bernardini e Bagnoli... Teste di serie (presunte) a parte, il criterio della compilazione del tabellone è semplice. Se una squadra dal 1946 a oggi ha vinto due scudetti, abbiamo previsto subito un derby in famiglia al primo turno (è il caso di Lazio, Fiorentina, Roma e Napoli); discorso simile per il Torino, perché dopo il ciclo interrotto a Superga di scudetto ne è arrivato soltanto un altro; due sfide iniziali, Cagliari-Samp e Bologna-Verona, sono fra chi ha vinto un campionato in tutto oppure (i rossoblù) uno soltanto dopo il 1946; e poi ci sono le 3 big storiche del nostro calcio, Juve, Inter e Milan, presenti con 6 diverse formazioni a testa. Si parte: Torino contro Torino.

VOTA IL SONDAGGIO: Torino 1975-76 contro Torino 1948-49, chi scegli?