Neymar, il nuovo fidanzato della madre ha 31 anni di meno

La madre di Neymar, Nadine Gonçalves, ha confermato la sua nuova fiamma: un giovane di 22 anni. Il web e i social sono subito impazziti, il mondo del gossip indaga: chi è questo ragazzo? Il suo nome è Thiago Ramos e ha 31 anni in meno di Nadine e appena 6 in più di Neymar. Ha avuto anche un passato da calciatore, ma ben presto ha abbandonato il campo e gli scarpini per dedicarsi ai videogiochi. Fa parte del 4K Easy Game, una delle squadre di Esports più forti del Brasile. Ma oltre ad essere un gamer, Thiago Ramos è un fan della palestra e le sue foto pubblicate sui social lo dimostrano. Con Neymar ha già scattato e pubblicato la prima foto, come segno d'intesa. Avranno ancora tempo per apprfondire.

