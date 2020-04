Immobile show anche a Fifa 20: poker e vittoria contro Florenzi!

I campioni del calcio scendono in campo in una sfida virtuale a FIFA 20 in favore della Protezione Civile. Una partita un po' diversa a scopo benefico alla quale partecipano diversi giocatori ed ex della nostra Serie A, tra cui Immobile, Florenzi, Gollini e Materazzi, e che verrà trasmessa da Sky. La gara vedrà di fronte due squadre composte da 11 giocatori ciascuna in cui si affronteranno, in tre tempi da 15 minuti, i veri calciatori protagonisti di questa serata di calcio virtuale, affiancati da due professionisti degli eSports. Primo match il team di Immobile contro quello di Florenzi in cui ognuno manovra se stesso: vince la squadra che, nelle tre partite che verranno disputate, fa più gol.

"Le ambizioni restano anche se in questo momento stiamo pensando e abbiamo pensato poco al calcio. Sembra riavvicinarsi il momento di tornare ad allenarsi e dovremo essere bravi a prepararci, rimarranno 12 partite importantissime per provare ad arrivare al nostro sogno. Ma sara' dura, sara' come un nuovo inizio di campionato". Ciro Immobile, collegato con Sky Sport a margine dell'evento "United per l'Italia", non vede l'ora di riprendere a giocare per continuare a inseguire il sogno scudetto con la Lazio. Ma le incognite, dopo una sosta forzata cosi' lunga, non mancano. "Gli obiettivi non cambiano ma sara' difficile - aggiunge -. Ce la metteremo tutta per far ritrovare il sorriso alla gente, dare loro una distrazione". Alla sospensione del campionato, Immobile guidava la classifica cannonieri con 27 gol, a -9 dal record di Higuain. "Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo - confessa ancora il bomber della Lazio - Sarebbe bello ma la ripresa sara' come un uovo di Pasqua, vediamo come staremo, come ci ritroveremo con le gambe, ma ce la mettero' tutta per riuscirci".

Le formazioni

Squadra bianca (4-4-2): Caiazzo; Pisacane, Materazzi, Gollini, Masina; Cerci, Zappacosta, Donati, Quintero; Immobile, Simeone.

Squadra blu (4-3-3): Coviello, Oddo, Lezzerini, Viviano, Pellegrini Lu.; Bertolacci, Florenzi, Falco; Orsolini, Petagna, Vido.

Prima partita: Immobile ribalta Florenzi

La prima partita delle tre va ai bianchi capitanati da Immobile. Partono meglio i blu che sfondano con Vido di testa, 1-0. I bianchi spingono e producono, ma quando la squadra di Florenzi parte in contropiede arrivano i pericoli: Petagna il più minaccioso. Il Team Ciro risponde col botto: finta di Cerci sul fondo, traversone perfetto per Quintero che di sinistro al volo pareggia. Pochi secondi e Immobile ribalta tutto segnando il suo primo gol nel torneo. Il 3-1 finale lo firma in contropiede Simeone.

Seconda partita: Immobile-Simeone scatenati!

Inizia la seconda partita con le stesse squadre. Si riparte con il gol di Orsolini per i blu che sblocca dopo che Immobile aveva sfiorato il gol dall’altra parte. Ma come successo nella prima gara, i blu escono nella ripresa grazie ai due bomber Immobile e Simeone: segnano una doppietta per uno e sigillano il 4-2 finale per i bianchi. Inutile il momentaneo 2-2 di Vido.

Terza partita: pirotecnico 6-6 e rigore al 90'

Nell'ultima sfida succede di tutto con dodici gol messi a segno, sei per uno. Per i blu fanno centro Vido (doppietta), Petagna (tripletta) e Orsolini. Per i bianchi i soliti Immobile e Simeone, poi Materazzi, Cerci, Zappacosta e Masina. Il primo scontro assoluto, dunque, lo porta a casa il team di Immobile che chiude con 4 gol. Le sue parole a caldo: "L’intesa con Cerci era semplice perché abbiamo giocato insieme. Con Simeone ci siamo trovati subito anche se abbiamo caratteristiche diverse. Giocavo sulla linea del fuorigioco come nella realtà".