Coronavirus, Falcao chiama Bruno Conti: Italia e Brasile combattono insieme

ROMA - Italia e Brasile fanno squadra nel segno della lotta al Coronavirus. L'ex centrocampista della Roma e della nazionale brasiliana Paulo Roberto Falcao ha raccolto oltre 4,5 milioni di reais, l'equivalente di 790.000 euro, registrando assieme ad ex compagni della Selecao come Zico, Junior e Leandro un video-appello per combattere la diffusione del Covid-19 nelle favelas brasiliane. Falcao ha anche chiesto a Bruno Conti, con il quale ha giocato nella Roma dal 1980 al 1985, vincendo uno scudetto e disputando una finale di Coppa dei Campioni, di far registrare un messaggio dai giocatori italiani. L'invito è stato accettato da altri campioni del mondo di Spagna 1982 come Paolo Rossi, Giuseppe Bergomi, Claudio Gentile e Franco Causio. "Italia e Brasile: rivali sul campo ma uniti contro il Coronavirus", il motto scelto dagli ex azzurri.