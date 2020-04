Beckham, la sentenza: "Messi unico, Ronaldo non è al suo livello"

ROMA - “Messi è unico, non c’è nessun altro come lui. Cristiano Ronaldo non è al suo livello. C’è Messi, poi c’è Ronaldo e poi tutti gli altri calciatori” è la sentenza di David Beckham in un'intervista concessa ai microfoni del quotidiano argentino Telam. L'ex calciatore inglese, attuale proprietario dell'Inter Miami in Mls, si è espresso sull'eterno confronto tra l'attaccante argentino del Barcellona e il centravanti portoghese della Juventus. Per Beckham, nonostante il passato in carriera con le maglie di Manchester United e Real Madrid come Cristiano Ronaldo, Messi è il miglior calciatore al mondo. L'ex fuoriclasse inglese ha ammesso di preferire l’argentino a Cr7.

