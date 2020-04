Spadafora: "In dubbio la ripresa degli allenamenti il 4 maggio"

ROMA – Si fa sempre più incerta la ripresa del calcio in Italia a causa del Coronavirus. Lo fa capire il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "Avrò un incontro mercoledì con la Figc che mi presenterà nel dettaglio il protocollo, che riguarda prevalentemente gli allenamenti – le parole del membro del governo a Tg 2 Post - lo valuteremo insieme, ma se vogliamo essere molto chiari io oggi non do assolutamente per certa né la ripresa del campionato né quella degli allenamenti dal 4 maggio".

Spadafora: "La Serie A non si deve illudere"

"Inevitabilmente il mondo del calcio deve ripartire, speriamo il prima possibile - ha aggiunto Spadafora - ma nessuna riapertura si può dare per certa se non capiamo che esistono le condizioni nel Paese. Il 4 maggio è il giorno in cui l'Italia comincerà pian piano a ripartire, ma ora dobbiamo capire se il mondo del calcio potrà farlo subito. Valuterò con attenzione la possibilità che possano ricominciare gli allenamenti, ma anche se dovessero riprendere non sarà certa la ripresa delle partite. La Serie A non deve avere questa illusione".

L'ipotesi delle partite in chiaro

"Partite in diretta tv in caso di ripresa del campionato? Quando ci ho provato ho avuto un confronto acceso con l'amministratore delegato di Sky e con il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino – ha aggiunto poi Spadafora - è un tema spinoso. Prenderemo seriamente in considerazione questa opportunità. Quando il mondo del calcio non vuole decidere per motivi economici, dice che è il governo che deve farlo. Quando, invece, il governo interviene a gamba tesa, il mondo del calcio rivendica autonomia. In base a quello che succederà prenderemo in considerazione ogni opportunità”.