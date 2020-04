Coronavirus, Conte: "Ok ad allenamenti degli sport di squadra dal 18 maggio"

ROMA - "Per consentire una graduale ripresa delle attivita' sportive, saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionali dal Coni e dalle federazioni, ma solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, evitando assembramenti. Dunque allenamenti a porte chiuse per le discipline individuali". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando delle nuove misure per l'emergenza sanitaria che partiranno dal 4 maggio. "Ora per fare attività fisica ci si potrà allontanare dalla propria abitazione - ha aggiunto il presidente del Consiglio - ma rispettando la distanza di almeno due metri dalle altre persone se si tratta di attività sportiva, mentre basterà un metro per l'attività motoria". "Il 18 maggio abbiamo in programma anche la riapertura degli allenamenti di squadra" ha poi aggiunto il presidente del Consiglio parlando delle nuove misure per l'emergenza sanitaria.

Le parole di Conte in conferenza stampa

Coronavirus, il bilancio in Italia

Le parole di Conte sui campionati di calcio

"Il ministro Spadafora - ha spiegato Conte - lavorerà intensamente con gli esperti del comitato tecnico scientifico e con tutte le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che in parte è stato già definito per la ripresa degli allenamenti individuali dal 4 maggio e la ripresa dell'attività di squadra dal 18. Più avanti valuteremo se ci sono le condizioni per consentire la conclusione dei campionati".