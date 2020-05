I contatti stretti che minacciano il calcio e il Paese

Ci sono parole pesanti come un macigno. Parole come “contatti stretti”, che possono fermare un Paese. Il sostantivo e l’aggettivo compaiono nel decreto del Presidente del Consiglio del 21 febbraio scorso, con cui si apre la stagione del lockdown, da ieri parzialmente archiviata. Chiunque abbia avuto “contatti stretti” con un positivo al coronavirus, recita la legge, viene posto in quarantena obbligatoria per quattordici giorni. Non si discute. Le chance di ripartire del campionato si fermano davanti a queste parole. Se un calciatore risulta positivo al virus, dicono gli scienziati del comitato tecnico scientifico, tutti i compagni vanno in quarantena. E così pure la squadra affrontata per ultima nei giorni precedenti. Lo dice la legge, che tuttavia è fatta sempre per essere interpretata. Attraverso quella che i giuristi chiamano la sua “ratio”, cioè il motivo che la spiega e giustifica. Perché si dispone la quarantena per i contatti stretti? Per scongiurare che il contagio, non rilevato, si propaghi, accendendo veri e propri focolai epidemici. Motivo sacrosanto.

Ma se i calciatori vengono sottoposti a tampone prima di ogni partita, e risultano negativi, c’è già una buona ragione per dare il fischio d’inizio. Se poi uno di loro si ammala quattro o cinque giorni dopo la gara, i contatti stretti vanno ricercati all’interno dello spogliatoio. Non tutti i compagni del contagiato li avranno avuti con lui, ma in ogni caso un tampone escluderà la loro positività. In questo modo la probabilità di un focolaio da contatto sportivo è molto basso, e comunque circoscrivibile laddove avvenisse. Problema risolto? Forse per i tedeschi. Che ieri hanno testato i 1724 calciatori di prima e seconda divisione, individuando 10 positivi. Ma non per questo hanno desistito dall’allenarsi e dal prepararsi a giocare. In attesa che Angela Merkel dica sulla vicenda la sua ultima parola.

In Italia non c’è mai un’ultima parola, e soprattutto non c’è mai uno solo a pronunciarla. Quella dei virologi estende il suo perimetro dalla scienza all’etica, censurando l’idea che si possano praticare tamponi a ripetizione ai calciatori, quando mancano per i cittadini comuni. È questo il motivo su cui si fonda la bocciatura del protocollo sanitario della Figc. Lo ha spiegato tempo fa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il direttore scientifico dello Spallanzani, che siede nel comitato tecnico. E che pretende di dettare regole di scienza e di morale.

I virologi in parte hanno torto marcio, e in parte hanno ragione. Hanno torto perché il test per un atleta non è un indebito privilegio, ma piuttosto una garanzia necessaria e doverosa per la sicurezza di un’attività essenziale come lo Sport. Ma chi invece considera lo Sport inessenziale, si chiede perché mai si dovrebbe garantire a Ronaldo ciò che si nega al campione amatoriale del dopolavoro di bocce. Così la pensa anche il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e una parte dell’intellighenzia di questo Paese. C’è un retroterra populista che non risparmia gli uomini di scienza. E se gli uomini di scienza si mettono a far politica, quel tratto diventa prevalente.

La loro quota di ragione si fonda però sul ritardo con cui il Paese è giunto alla Fase due. Di tutte le contromisure studiate per fronteggiare il virus oltre il tempo dell’emergenza, i tamponi e la medicina di base sono ancora i due buchi neri della strategia sanitaria. Insufficienti i primi, inadeguata la seconda. Tre mesi non sono serviti a ribaltare questo divario. Cosicché i tamponi, che pure sono cresciuti, scarseggiano sempre rispetto alla loro crescente importanza.

Però al Nord ci sono fabbriche di tremila operai, decisive per l’economia nazionale, che hanno riaperto i battenti, grazie a un protocollo sanitario che prevede, in caso di positività accertata, un rapido tracciamento del contagio. Se un operaio dovesse risultare positivo, state certi che la fabbrica non chiude. Un tampone e via, si va avanti. Si tratta anche qui di interpretare la legge e di collaborare tra impresa e autorità sanitaria. Perché il calcio non potrebbe farlo, essendo una grande impresa e potendo sostenere privatamente i costi di un’adeguata profilassi? La risposta ha ancora a che fare con le due fatidiche parole della quarantena: al calcio hanno nuociuto, al pari di un virus, i contatti stretti con la politica. Divisi al loro interno, i presidenti dei club hanno intavolato con uomini di governo relazioni e alleanze, ma volte solo ai loro interessi personali. Così un ministro dello Sport è diventato l’alleato di chi vuole fermare il giocattolo. Al punto in cui siamo arrivati, non resta che avviare contatti stretti con quel partito bipartisan che il calcio lo ama, e che in Parlamento ha finalmente fatto sentire la sua voce.