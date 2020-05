Olanda, Koeman: "Ora sto bene, ringrazio i medici"

AMSTERDAM (OLANDA) - Ronald Koeman torna a casa. Il commissario tecnico dell'Olanda ha annunciato su Twitter il suo ritorno alla normalità dopo i quattro giorni di ricovero in un ospedale di Amsterdam per problemi al cuore e un intervento di cateterismo cardiaco. "Che paura mi sono preso lo scorso fine settimana. Io, ma soprattutto la mia famiglia e i miei amici. Fortunatamente i medici dell'ospedale AMC mi hanno aiutato velocemente e in maniera eccellente. A loro va tutta la mia gratitudine", ha scritto l'ex calciatore che ha aggiunto una riflessione: "Quando succedono certe cose ti rendi conto di quel che veramente è importante nella vita, per me è stato meraviglioso sentire l'affetto della gente, ho ricevuto tanti messaggi, sia di gente del calcio, sia di persone per me sconosciute. Tutto questo mi ha dato coraggio e voglio ringraziare tutti per il sostegno. Adesso sto bene, sono pronto ad affrontare tutto con grande energia quando tornerà il calcio".