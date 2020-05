Ecco i due Superteam: Torino 1948-49 e Milan 2003-04

In Italia siamo 60 milioni di commissari tecnici, figuriamoci se il risultato del web poteva essere lo stesso del giornale. SuperTeam non l’ha vinto il Grande Torino, sui nostri social, ma il Milan del 2003/04, quello di Ancelotti, del neoacquisto Kakà e del capocannoniere Shevchenko che segno alla prima giornata (doppietta ad Ancona), all’ultima (al Brescia) e che fra i 24 gol che gli diedero il secondo titolo dei bomber ne infilò 3 alla Roma, 2 all’Olimpico e uno a San Siro, per i due successi sulla rivale principale, finita seconda a -11. Un bel Milan, certo, ma nelle coppe subì due eliminazioni clamorose (4-0 dal Deportivo in Champions, 4-0 dalla Lazio in Coppa Italia), perse la Supercoppa italiana ai rigori (con la Juve), vinse quella europea (1-0 al Porto: gol di Sheva, ovviamente) e perse anche l’Intercontinentale col Boca Juniors, con la famosa “buca” di Costacurta sul rigore dopo l’1-1 dei 120 minuti, quella dove secondo la barzelletta avevano trovato Bin Laden.

Tre delle prime 4 teste di serie del nostro tabellone hanno retto alla prova dei giornalisti, unica eliminata prematuramente la Juve, mentre sul web sono uscite tutte: lasciando il posto alla Lazio di Eriksson (battuta in finale dal Milan), alla Roma di Capello (ko nel derby in semifinale) e all’Inter del triplete (preferita a quella del Mago), oltre che, appunto, al Milan di Ancelotti e Shevchenko. Che ha eliminato via via quello di Rocco, poi quello di Sacchi, il Napoli di Maradona, ha vinto il derby con Mourinho e infine ha superato la Lazio del ‘99/2000.

La grande battuta e stata la Juve: dominatrice del nostro campionato con 35 scudetti, aveva 6 diverse squadre in lizza ma nessuna, incredibilmente, è riuscita a raggiungere i quarti di finale in entrambi i tabelloni. E a proposito di Juve: qualcuno, sui social, ha lamentato l’assenza di quella del 1930-35, che di campionati ne vinse 5 di fila. Grande squadra, certo, ma la scelta era fra quelle del dopoguerra: così, almeno, qualcuno che le ha viste giocare tutte (Cucci e Bortolotti) c’era...

Superteam: il tabellone dei lettori