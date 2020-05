Nigeria, rinnova il ct Rohr

ROMA - La Federcalcio nigeriana e il ct Gernot Rohr hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza nel prossimo giugno. L'ex allenatore di Gabon, Niger e Burkina Faso resterà al suo posto per altri due anni per cercare la qualificazione alla Coppa d'Africa 2021 e ai Mondiali in Qatar del 2022. Rohr, 66 anni, sulla panchina della Nigeria dal 2016, ha condotto le Super Eagles alle fasi finali della Coppa del Mondo 2018 e della Coppa d'Africa 2019 in Egitto, chiusa al terzo posto.