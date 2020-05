Serie A, il Consiglio federale prolunga la stagione fino a fine agosto

ROMA - Stop ai campionati di calcio dei Dilettanti, avanti quelli della Leghe di Serie A, B e C: è questo quanto emerge dal consiglio federale della Figc, ancora in corso a Roma. Ieri il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, aveva annunciato l'ok definitivo agli allenamenti collettivi, fissando per il 28 maggio un incontro con tutte le componenti del calcio per decidere se e quando far ripartire i campionati. La stagione sarà prolungata fino al 31 agosto, ma entro il 20 i campionati dovranno essere conclusi.

