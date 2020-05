La Juve esce dalla Top 10 dei club europei con più valore

Real Madrid primo, Juventus undicesima e scavalcata dal Psg. Lo studio condotto dalla società KPMG ha rivelato i 32 club che valgono di più in Europa. I parametri presi in esame sono vari: dalla redditività al potenziale calcistico, passando per il valore dei diritti tv e la popolarità sui social. Avanti, rispetto al 2019, Roma e Napoli che si attestano rispettivamente al 16° e al 17° posto. Chi ha fatto un grande passo è l’Inter, passata dai 692 ai 983 milioni di euro mettendo in cassaforte un aumento del 42%. La Lazio è 28esima con un +11% rispetto allo scorso anno mentre il Milan è 22esimo con un -5%. I calcoli, come ha spiegato il partner di KPMG Andrea Sartori, sono stati effettuati prima del Coronavirus che “ha abbattuto i valori del settore in media del 20-25%”. Il club bianconero paga il peggioramento della redditività, l’effetto Ronaldo si è fatto sentire. Il rapporto tra stipendi e ricavi operativi è del 71%, peggiore di tutti i primi dieci club.

I club europei con più valore: Juve fuori dalla Top 10

Ecco la graduatoria completa

1. Real Madrid (valore 3,478 miliardi)

2. Manchester United (valore 3,342 miliardi)

3. Barcellona (valore 3,193 miliardi)

4. Bayern Monaco (valore 2,878 miliardi)

5. Liverpool (valore 2,658 miliardi)

6. Manchester City (2,606 miliardi)

7. Chelsea (2,218 miliardi)

8. Tottenham (2,067 miliardi)

9. Psg (valore 1,911 miliardi)

10. Arsenal (valore 1,852 miliardi)

11. Juventus (valore 1,735 miliardi) +12% rispetto al 2019

12. Borussia Dortmund (valore 1,281 miliardi)

13. Atletico Madrid (valore 1,197 miliardi)

14. Inter (valore 983 milioni) +42% rispetto al 2019

15. Schalke 04 (valore 814 milioni)

16. Roma (valore 602 milioni) +17% rispetto al 2019

17. Napoli (valore 590 milioni) +4% rispetto al 2019

18. West Ham (valore 561 milioni)

19. Leicester (valore 558 milioni)

20. Lione (valore 543 milioni)

21. Everton (valore 533 milioni)

22. Milan (valore 526 milioni) -5% rispetto al 2019

23. Ajax (valore 432 milioni)

24. Benfica (valore 410 milioni)

25. Valencia (valore 408 milioni)

26. Siviglia (valore 372 milioni)

27. Galatasaray (valore 366 milioni)

28. Lazio (valore 328 milioni) +11% rispetto al 2019

29. Athletic Bilbao (valore 320 milioni)

30. Porto (valore 313 milioni)

31. Besiktas (valore 310 milioni)

32. Villarreal (valore 301 milioni)