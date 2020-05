Ipotesi Inter: la Primavera a Napoli per la Coppa Italia

MILANO - La Serie A ripartirà il 20 giugno. Probabilmente con i recuperi della venticinquesima giornata: l'orientamento ieri era ancora questo (lo stesso seguito dalla Premier inglese), ma il verdetto è rimandato all'assemblea di stamani. Le prime partite ufficiali, quelle che segneranno la rinascita del nostro calcio dopo oltre tre mesi di stop a causa del coronavirus, saranno però quelle di Coppa Italia: il 13 e il 14 le due semifinali (prima Juventus-Milan, poi Napoli-Inter; entrambe alle ore 20.45) e il 17 la finale all'Olimpico di Roma, naturalmente a porte chiuse, ma con Mattarella in tribuna. La modifica dell'ultimo dpcm permetterà il via libera per sabato 13. La Coppa Italia sarà il primo trofeo al mondo assegnato sul campo dopo la pandemia, anche se le “big” non sembrano affatto entusiaste di giocarsi immediatamente il titolo: il Milan ha mostrato la sua contrarietà tramite le parole di Scaroni, l’Inter valuta addirittura l’ipotesi (clamorosa e provocatoria) di mandare a Napoli la Primavera. La Lega studia una modifica: nelle semifinali niente supplementari, ma immediato ricorso ai rigori. Sarà possibile? Non disputare subito la coppa nazionale però, oltre che un “affronto” a Spadafora che vuole far vedere in chiaro le prime gare, significherebbe non assegnarla e ieri sera i vertici della Lega non ritenevano questo scenario possibile.

Rimandare la Coppa Italia al termine della A, che si concluderà, se non ci saranno nuovi stop, il 2 agosto, sarebbe possibile ma rischierebbe di creare un ingorgo nel mese in cui riprenderanno le coppe europee. Queste ultime al 99% avranno il format “tagliato” (l'annuncio il 17 giugno), ma certo non scompariranno e a Nyon si stanno studiando tutte le soluzioni possibili, tra le quali anche quella di giocare le Final Four di Champions e i match dei quarti in campo neutro in Germania, nel Paese che è ripartito per primo e ha standard di sicurezza elevatissimi.

