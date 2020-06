Cafu: "Vorrei che la Roma tornasse a incantare come ai miei tempi"

LISBONA (Portogallo) - "La Roma mi ha portato sulla scena internazionale e il Milan mi ha consacrato. Spero che la Roma riesca a essere quel club brillante come ai nostri tempi, quando incantava e portava il pubblico allo stadio per ammirare il bel calcio. Mi auguro che con il nuovo allenatore (Fonseca, ndr) possa tornare ad essere una squadra competitiva". Intervistato da Record, Marcos Evangelista de Moraes, per tutti Cafu, campione del mondo con la nazionale brasiliana nel 1994 e nel 2002, 218 volte giallorosso e 166 rossonero, augura al club capitolino di rivivere al più presto i fasti del passato.