"Avevo pensato a un film con Totti e Gattuso", l'indiscrezione di De Laurentiis

Gattuso è più compatibile con la realtà calcistica napoletana? "Avevo chiamato anni fa Rino Gattuso per fargli fare un film insieme a Totti. Ci avevo pensato per davvero”. Questo il curioso retroscena rivelato dal presidente del Napoli (e della Filmauro) Aurelio De Laurentiis durante l’intervista concessa al direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni. “Questa non la sapevi, vero? - ha poi proseguito il presidente azzurro - Rino me l’ha ricordato l’altra sera dopo la partita di Coppa Italia con l’Inter”.

Gattuso e Totti, intesa anche sul set

Totti e Gattuso erano stati già in passato protagonisti di alcuni sketch televisivi per una nota azienda di telefonia. Il loro feeling davanti alla camera da presa, quindi, non è una novità. Certo, i tempi sono cambiati ma l’idea del presidente De Laurentiis potrebbe sempre essere ripresa in futuro, sfruttando magari la grande amicizia che lega l'ex capitano giallorosso all'attuale tecnico del Napoli. Non è una novità che lo stesso Totti, quando ancora era dirigente della Roma, chiamò Rino per chiedergli la sua disponibilità a sedere sulla panchina giallorossa. Alla fine non se ne fece nulla e a dirigere la squadra arrivò Fonseca con la successiva clamorosa rottura fra Totti e la dirigenza.