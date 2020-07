Addio all'ex Juve Giuseppe Rizza. Chiellini: "Ci mancherai"

ROMA - Grave lutto nel mondo del calcio: è morto a 33 anni l'ex Juve Primavera Giuseppe Rizza. Il giovane calciatore, ricoverato da qualche settimana all'ospedale Cannizzaro di Catania per un aneurisma cerebrale, era uscito dal coma lo scorso 22 giugno e le sue condizioni sembravano essere migliorate. Nelle ultime ore un peggioramento improvviso, poi la morte.

Giuseppe Rizza, addio a 33 anni: i ricordi sui social

Rizza, i messaggi di Chiellini e Buffon

Giorgio Chiellini lo ha voluto ricordare su Twitter: "Ciao Peppino, ci mancherai". Gli fa eco Gianlugi Buffon che, sullo stesso social scrive: "Stanotte ci ha lasciato Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza". Durante l'esperienza in bianconero, Rizza ha anche giocato con Giovinco e Marchisio che, subito dopo la notizia del suo ricovero, gli hanno voluto far sentire la propria vicinanza. Anche Francesco Totti gli aveva lanciato un messaggio: "Volevo farti un saluto, un in bocca al lupo. E mi raccomando tieni duro, non mollare, dai che ci vediamo presto. Un abbraccio grande". Giuseppe, però, non ce l'ha fatta, lasciando un vuoto incolmabile a soli 33 anni.