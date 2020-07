Vieri: "Ero troppo grasso! Ho perso 6 chili, devo arrivare a 10. Mi mangerei il mondo"

ROMA - Christian Vieri è sempre attivo sui social network ed è uno degli ex calciatori più amati e seguiti. Nell'ultimo video postato su Instagram, l'ex bomber della Nazionale ha fatto sapere ai suoi seguaci che la dieta che ha iniziato sta dando i suoi frutti. "Ho perso sei chili, mi sono asciugato". Bobo prosegue: "Sto molto meglio, ma non è finita. Devo perdere ancora quattro chili e poi c'è il mantenimento. Manteniamo! Non molliamo niente. Anche se non è facile. Ho una fame che mangerei il mondo, ma ero troppo grosso, troppo grasso. Obiettivo: perdere dieci chili".

