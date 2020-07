Qatar 2022, la Fifa conferma le date del Mondiale

ZURIGO (SVIZZERA) - La Fifa ha confermato il calendario delle partite della Coppa del Mondo del 2022 in Qatar.Il torneo prenderà il via lunedì 21 novembre 2022 alle 11 italiane (13 secondo il fuso orario del Qatar) allo stadio Al Bayt. Le partite della fase a gironi, che durerà 12 giorni, saranno giocate in quattro fasce orarie: 11, 14, 17, 20. Gli orari della fase a eliminazione diretta saranno alle 16 e alle 20. La finale si disputerà domenica 18 dicembre alle 16:00 allo stadio Lusail, mentre il Khalifa International Stadium ospiterà lo spareggio per il terzo posto il 17 dicembre.

