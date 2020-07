Inizia la collaborazione tra Twitch, Juventus e altre tre big di calcio

In un momento storico come il nostro in cui le piattaforme streaming come Netflix, YouTube e Twitch riescono ad offrire con un semplice click contenuti di ogni genere, l'unico motivo per continuare a scegliere la TV via cavo sembrerrebbe essere la possibilità di seguire i maggiori eventi sportivi del mondo, come NBA e Champions League.

Ma se anche gli sport tradizionali sbarcassero su una piattaforma streamig?

Twitch si sta già muovendo in questo senso, infatti la piattaforma di proprietà di Amazon, dopo essere diventata la piattaforma leader per quanto riguarda gli Esport, si sta trasformando per diventare anche la principale fonte di trasmissione degli sport tradizionali.

Nell'ultimo periodo Twitch ha stretto una collaborazione con quattro top team calcistici: Juventus, Arsenal, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Attualmente ogni trasmissione delle partite di calcio all'interno di Twitch è illegale, ma attraverso questa collaborazione la piattaforma di Amazon vuole creare una struttuta legale e organizzata capace di trasmettere eventi esclusivi, partite e qualsiasi evento inerente alle squadre sopracitate (ad esempio una festa per lo scudetto appena vinto dalla Juventus?).

La strada presa da Twitch sembrerebbe essere quella giusta, se dovesse riuscire a consacrarsi anche come Leader della trasmissione degli sport tradizionali sarebbe la fine delle TV Via Cavo? Probabilmente sì, anche se sarebbe da vedere come twitch ha intenzione di rendere fruibili i contenuti esclusivi delle squadre con cui andrà a collaborare.