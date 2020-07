Ecco tutti i match disponibili su DAZN

Il trentottesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 1 agosto alle 18:00 con Brescia-Sampdoria: entrambe sconfitte durante l’ultimo turno, le squadre affronteranno la partita con mood differenti infatti se la squadra di Ranieri può tirare un sospiro di sollievo per i bresciani è già tempo di abbandonare la Serie A Tim dopo una promozione arrivata solo un anno fa.

Il match delle 21:45 di sabato 1 agosto sarà Atalanta-Inter: gli stessi colori con filosofie diverse, non poteva esserci conclusione migliore per salutare questa incredibile stagione specie se in palio c’è anche il secondo posto, Lazio permettendo. Nonostante gli impegni di coppa non ci sono dubbi sul fatto che le squadre di Gasperini e Conte ci regaleranno 90 minuti di spettacolo grazie ai loro pazzeschi ritmi di gioco.

Sempre sabato, intorno alle 22.30, andrà in onda in diretta su DAZN la cerimonia di premiazione della Juventus campione d’Italia, un momento tanto atteso e quindi imperdibile specie per i tifosi.

Domenica 2 agosto alle 20:45 sarà invece la volta di Genoa-Verona. Per la squadra di Davide Nicola è il momento di sfoderare i colpi migliori perché questo potrebbe valergli un altro anno nella prima divisione. Saranno 90 minuti da sudare tutti perché la squadra di Juric, reduce da un’incredibile stagione, ha intenzione di fare bene fino alla fine.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del trentottesimo turno della Serie BKT. Appuntamento venerdì 31 luglio quando, a partire dalle 21:00, tutte le squadre coinvolte daranno il meglio di loro stesse durante l’ultima giornata di un campionato ancora da decidere; ogni risultato sarà essenziale soprattutto per la qualificazione ai playoff che vuol dire un biglietto solo andata per la Serie A TIM insieme alle già neopromosse Benevento e Crotone.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spicca la Coupe de la Ligue che vedrà la sfida tra PSG e Lione venerdì 31 luglio alle 21:10. Un test importante dopo diversi mesi di stop soprattutto per il PSG che il 12 Agosto sarà impegnato in Champions League contro una temibile Atalanta. Sabato 1 agosto alle 18:30 toccherà invece alle grandi inglesi Arsenal e Chelsea scendere in campo durante l’attesa finale tutta londinese di FA Cup.