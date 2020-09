Brasile, parità salariale per uomini e donne in Nazionale

ROMA - "La CBF ha deciso di stanziare lo stesso importo per i bonus e le indennità giornaliere per uomini e donne, il che significa che le giocatrici guadagneranno lo stesso degli uomini" sono le parole del presidente della Confederazione calcistica brasiliana Rogerio Caboclo in conferenza stampa per annunciare che, per quanto riguarda le nazionali, le donne avranno gli stessi premi degli uomini. Con questa decisione, le giocatrici convocate nella nazionale femminile brasiliana guadagneranno le stesse somme di denaro di Neymar e gli altri compagni di squadra della nazionale maschile. Questa nuova regola sarà applicata alle squadre nazionali che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Tokyo e anche ai prossimi tornei di Coppa del Mondo maschile e femminile.