Il ct del Kosovo: “Muriqi? Alla Lazio gol e assist. Rrahmani difensore top”

“Muriqi è un gran rinforzo per la Lazio”. A sponsorizzare il nuovo bomber biancoceleste, arrivato dal Fenerbahçe per 20 milioni, è il ct del Kosovo Bernard Challandes. “Ha caratteristiche dell’attaccante centrale - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli -. Assicura tanti gol e fornisce molti assist, sa far giocare la squadra in fase offensiva. Alla Lazio c’è concorrenza ma lui saprà ritagliarsi il suo spazio”. Parole al miele anche per il nuovo acquisto del Napoli, Amir Rrahmani: “È un calciatore ottimo, un difensore moderno. Pulito e leale, bravo di testa e nell’uno contro uno. Sa costruire l’azione dal basso. Credo che sia con Koulibaly che con Manolas formerà una coppia difensiva di gran livello”.

