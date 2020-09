A Mancini il premio Scopigno alla carriera

AMATRICE (Rieti) - Grande attesa ad Amatrice per la consegna dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici 2019/2020. I riconoscimenti saranno consegnati presso l'Area del Gusto di Amatrice, domani 28 settembre alle ore 17.00. Presente il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, che sarà premiato con il premio Manlio Scopigno alla Carriera. Ad Amatrice attesi anche il ds della Lazio Igli Tare, i fratelli Pippo e Simone Inzaghi e i portieri Donnarumma (Milan) e Bardi (Frosinone) premiati anche loro. All'evento saranno presenti anche i rappresentanti della famiglia Pulici, in ricordo di Felice Pulici, portiere campione d'Italia nel 1974 e collaboratore dell'Asd Scopigno Cup. L'evento si svolgerà con posti limitati esclusivamente a invito, in ottemperanza alle normative anti Covid per le quali sarà rispettato il distanziamento e rilevata la temperatura corporea all'ingresso. La premiazione sarà trasmessa in diretta su Radio Radio e Radio radio Tv sul canale Sky 826.

"Attendiamo Mancini con gioia"

L'Asd Scopigno Cup, organizzatrice dell'evento, per mezzo del presidente Fabrizio Formichetti sottolinea il grande lavoro di squadra e la valenza dei premi. "Ringraziamo sentitamente gli sponsor in particolar modo Crai Tirreno rappresentata ad Amatrice dall'amministratore delegato Giorgio Annis; Intesa Sanpaolo rappresentata dal direttore Area Retail, Massimo Tomolillo, Poste Italiane, Erg e tutti i vari sponsor e Media Partners. Attendiamo con gioia mister Mancini che, dopo aver ricevuto il Premio Scopigno come miglior allenatore nel 2003, torna ad essere premiato per la sua carriera nel mondo del calcio. Insieme a lui tanti protagonisti di questo sport che nonostante l'emergenza Covid ci apprestiamo a celebrare anche quest'anno per il loro lavoro ed i meriti dimostrati nelle rispettive squadre di appartenenza".