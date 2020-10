Chiesa, prima da ex al Franchi in tribuna con Commisso in tribuna

FIRENZE - Venerdì scorso era ancora un giocatore della Fiorentina, anzi il capitano, contro la Sampdoria, fascia contestatissima. Federico Chiesa, che ha chiuso la sua carriera in viola con una sconfitta, stampata sul palo da lui colpito all'ultimo secondo (immagine emblematica di quel che è accaduto dopo tra lui e la piazza), stasera tornerà al Franchi da neo acquisto della Juve, anche se aggregato alla Nazionale. Come previsto, però, non sarà in campo né in panchina ma in tribuna, con la maggior parte dei titolari azzurri. Nessuna scelta "politica" da parte di Mancini, che considera il talento genovese cresciuto a Firenze, uno dei suoi punti di forza, fatto testimoniato dall'impiego massiccio del giocatore (17 volte su 21 partite, dietro solo a Bonucci e Jorginho). Solo normale turn over per dar spazio a quegli azzurri fin qui meno impiegati (in questo caso toccherà a Berardi giocare esterno alto nel 4-3-3 dell'Italia). Tra loro il neo viola Bonaventura, che giocherà con il numero 10 (data l'assenza di Insigne).

Incontro con Commisso e Pradé

Allo stadio Franchi Chiesa incontrerà in tribuna il patron viola Commisso, atteso con il figlio e il ds Pradé: sarà curioso capire che clima ci sarà dopo il gelo e le dichiarazioni al veleno delle ultime ore successive al passaggio alla Juve che ha fatto tanto discutere.

Chiesa, primo giorno da bianconero... in azzurro

Bonucci e Chiellini partiti da Torino

Intanto da Torino sono partiti per raggiungere gli azzurri Bonucci e Chiellini, che saranno sottoposti a un tampone appena arrivati a Coverciano. Erano in bolla a Torino con l'intero gruppo squadra (una sessantina di persone), perché sono risultati positivi due inviati di Amazon, impegnati nella realizzazione di uno speciale sulla Juventus. Per uscire dalla bolla non basta la propria negatività ma quella dell'intero gruppo (altrimenti partono altri 5 giorni di isolamento, con altri tre test).