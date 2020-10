Diretta Italia-Olanda ore 20.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

BERGAMO - Dopo la Polonia l'Olanda, la Nazionale aspetta al Gewiss Stadium di Bergamo, il nuovo Atleti Azzurri d'Italia, gli orange di Frank de Boer, Hateboer e De Vrij per la quarta partita del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Una vigilia agitata ha avvicinato gli azzurri alla gara: il tampone a cui si è sottoposto El Shaarawy è risultato prima positivo e poi negativo, tranquillizzando tutti. Sarà finallmente la serata di Ciro Immobile che sfiderà il suo ex compagno alla Lazio De Vrij. Mancini l'ha spiegato, in questi tre incontri (Moldavia, Polonia e Olanda) doveva far ruotare i tre attaccanti che ha, cominciando da Caputo, passando per Belotti e finendo con Immobile a cui sarà affidato il centro dell'attacco contro l'Olanda. Tutto programmato per gestire risorse ed energie.

Italia-Olanda sarà trasmessa questa sera dalle 20.45 in esclusiva dalla Rai sul canale Rai1 e sarà visibile in streaming collegandosi al sito della Rai o scaricando l'applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Anche corrieredellosport.it seguirà la partita in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Italia-Olanda

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini. Ct: Mancini.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Ake; Van de Beek, De Jong, Blind; Wijnaldum, De Jong, Depay. Ct: Frank de Boer