Lazio, la favola infinita della dinastia Veron

Continua la dinastia della famiglia Veron, è arrivata alla terza generazione: nonno, figlio e nipote, uniti da un cognome e dall’amore per il calcio. Un quadro perfetto, come quello dei Maldini: Cesare, Paolo e Daniel. L’Argentina sta scoprendo Deian, vent’anni, mezzala, tecnica raffinata: gioca nell’Estudiantes e indossa la maglia numero 11, nel pieno rispetto di una nobile tradizione che - in casa Veron - prosegue da oltre mezzo secolo. Deian è il figlio di Juan Sebastian, artista della Lazio di Eriksson e uno dei segreti di una squadra che dominava la scena: colpi geniali, lancio, dribbling, punizioni da manuale.

Juan Sebastian ha lasciato un’impronta nella vita della Lazio: ha vinto una Supercoppa Europea contro il Manchester United di Beckham e Alex Ferguson, ha conquistato uno scudetto da leggenda (recuperando nove punti di distacco alla Juve di Ancelotti), ha festeggiato una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. E se Cragnotti, nel 2001, non avesse avuto la necessità di tamponare i primi debiti di bilancio, cedendolo al Manchester United, Veron sarebbe rimasto a Roma come un principe, stimato e amato dai tifosi biancocelesti. In Italia ha giocato anche nella Sampdoria, nel Parma e nell’Inter. Ora è il presidente del’Estudiantes. E a La Plata ha saputo restituire al club un equilibrio finanziario, un vivaio di qualità e ha realizzato il progetto del nuovo stadio “Jorge Luìs Hirschi”, 30.000 posti: emozionante, da sogno, il video di presentazione che l’Estudiantes postò un anno fa sui social.

Deian è il terzo anello di una famiglia entrata nel cuore dell’Estudiantes e raccontata dal giornale “Olé”. Juan Sebastian, 72 partite e 9 gol nell’Argentina, è cresciuto con la maglia del “Pincha”. E prima di chiudere la carriera ha mantenuto una promessa fatta alla sua gente, quella di vincere nel 2009 la Coppa Libertadores in finale contro il Cruzeiro. Un’impresa dal valore immenso, da collezione, considerando che il suo papà - Juan Ramon - era riuscito ad alzare la Champions del Sudamerica per tre anni di fila - tra il 1968 e il 1970 - giocando sempre nel ruolo di mezzala con il numero 11. Juan Roman ha vinto da calciatore anche una Coppa Intercontinentale: era il 1968, segnò un gol al Manchester United di Bobby Charlton, George Best e Matt Busby. Ora ha 76 anni, non si perde una partita dell’Estudiantes e segue con orgoglio suo nipote Deian: la favola può riservare altre sorprese.