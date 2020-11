Francia, Rabiot tra i convocati: c'è Mbappé, prima volta per Thuram

PARIGI (FRANCIA) - Adrien Rabiot tra i 26 convocati del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, per i prossimi impegni internazionali dei campioni del mondo in carica. I "bleus" affronteranno l'11 novembre la Finlandia in amichevole allo Stade de France, poi per la Nations League saranno di scena il 14 a Lisbona contro il Portogallo e il 17 ancora a Saint-Denis contro la Svezia. In elenco anche l'attaccante del Psg, Kylian Mbappé, al momento out per infortunio e, per la prima volta, Marcus Thuram, figlio del leggendario Lilian, e attuale attaccante dei tedeschi del Borussia Moenchengladbach.

Forbes: "Ecco i 10 calciatori più pagati al mondo"

Francia, l'elenco dei convocati

Portieri: Benoit Costil (Bordeaux), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Olympique Marsiglia). Difensori: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Olympique Lione), Lucas Hernandez (Bayern Monaco), Presnel Kimpembe (PSG), Clement Lenglet (Barcellona), Benjamin Pavard (Bayern Monaco), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea). Centrocampisti: N'Golo Kante' (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern Monaco). Attaccanti: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Monaco), Nabil Fekir (Betis Siviglia), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcellona), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach).