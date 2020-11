Cassano: "Chiellini ti manda all'ospedale, poi ti chiede scusa"

ROMA - Tornano le dirette Instagram di Christian Vieri nella sua “Bobo Tv” e l’ospite di ieri è stato niente meno che Antonio Cassano. L’ex Milan è stato un fiume in piena parlando dei suoi ex colleghi. Il primo pensiero è andato al difensore della Juventus Giorgio Chiellini: “Giorgio sai com’è, ti manda in ospedale ma ti chiede scusa. Uno dei ragazzi più buoni che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, ma in campo non riconosce nessuno”.

Cassano: “Ibra non si discute”

Nella sua esperienza in rossonero Cassano ha giocato e vinto uno scudetto al fianco di Zaltan Ibrahimovic per il quale ha riservato solo parole d’elogio: “Ibrahimovic dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten è il terzo centravanti più forte della storia, il più completo che io abbia mai visto”.

Cassano: “Conte per esaltare Eriksen deve…”

L'ex Real Madrid ha anche vestito i colori dell’Inter e ha voluto dare il suo consiglio ad Antonio Conte per mettere in risalto le qualità di Eriksen: “L’Inter sta giocando con il 3-4-1-2. Se torna al 3-5-2 e mette Eriksen da play, alla Pirlo, questo gli cambia la squadra. Lui Eriksen non lo vede, parliamoci chiaro. Ma se a Conte viene questa idea pazza, Eriksen davanti alla difesa, con Barella e Vidal mezzali, potrebbe cambiargli la squadra. Gli deve dare grande fiducia, questo è un grandissimo calciatore".

Cassano: "L'Atalanta vincerà lo scudetto!"

Avversaria odierna dell'Inter è l'Atalanta che Cassano, malgrado le difficoltà, vede come favorita per vincere lo scudetto: "L'Atalanta mi piace tanto ma ho la vaga impressione che sta finendo la benzina, però se mi chiedi chi possa essere la sorpresa per il campionato io dico occhio all'Atalanta".