Aubameyang, disavventura in Gabon: bloccato in aeroporto con la nazionale

Banjul (Gabon) - Disavventura per la nazionale del Gabon in partenza per il Gambia: allo scalo di Banjul, Aubameyang e compagni sono stati costretti a trascorrere tutta la notte in aeroporto a causa dei controlli della Polizia locale in relazione ai "passaporti sanitari" in possesso degli atleti della nazionale africana. E' lo stesso attaccante dei Gunners a lamentarsi della situazione sui social, attraverso varie storie Instagram.

"Da non credere, siamo ancora in aeroporto"

Questo il contenuto del post dell'ex giocatore di Borussia Dortmund e Milan, con annesse numerose foto di lui e dei compagni che, appoggiati a dei giacigli di "fortuna", trascorrono la notte all'interno del terminal. Il post è stato pubblicato alle 4.30 di mattina. Fra gli ex "italiani" coinvolti anche Mario Lemina, oggi al Fulham e vecchia conoscenza bianconera.