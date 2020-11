Lloris su Rabiot: "Maturato da quando è alla Juve". Deschamps: "E' in fiducia"

PARIGI (FRANCIA) - "Rabiot? Non sono sorpreso che abbia raggiunto questo livello, ha sempre avuto un gran potenziale. C'è tanta competizione nella nazionale francese, a volte bisogna avere pazienza. E' stato ricompensato per i suoi sforzi" sono le parole di Hugo Lloris su Adrien Rabiot in conferenza stampa. Il portiere della nazionale francese si è soffermato sul centrocampista della Juve, rientrato nel giro della Francia di Deschamps. Lloris ha spiegato: "Credo che sia maturato da quando è alla Juventus. Oggi è completamente integrato nella squadra, come ha mostrato la gran prova con il Portogallo".

Deschamps su Rabiot

"E' in buono stato mentale ed è in fiducia. L'ho chiamato a settembre solo perchè era competitivo nel suo club. Ha fatto una grande prestazione contro il Portogallo, in un registro che non è totalmente il suo. Ma oggi per lui non è più un problema" ha dichiarato il ct francese Didier Deschamps sul ritorno di Rabiot in nazionale.