Adani esalta Immobile con Vieri: Un gol come te. E su Arthur...

ROMA - Nemmeno il tempo di tornare in campo che Ciro Immobile ha subito timbrato il cartellino, aprendo la sfida contro il Crotone sotto il diluvio dello Scida. L'attaccante biancoceleste è stato schierato titolare da Inzaghi nella sfida contro i calabresi, tornando a fare quello che gli riesce meglio: gol. Un colpo di testa precisissimo su cui Cordaz non può arrivare che stappa una sfida resa piuttosto complicata per via del violento nubifragio abbattutosi su Crotone che ha reso il terreno di gioco ai limiti dell'impraticabile. Della vittoria della Lazio sul Crotone hanno parlato anche Bobo Vieri e Lele Adani durante una diretta Instagram. I due ex calciatori si sono soffermati particolarmente sulla rete del bomber campano: "È un gol alla Vieri", commenta Adani, che poi spiega nel dettaglio il movimento compiuto dal centravanti biancoceleste: "Palla giusta, morbida, lui taglia dalla parte opposta tra terzino e centrale e la va a toccare appena allungandola sull'altro palo. Un gol difficile, un gran gol".

Tanti gli argomenti affrontati da Vieri e Adani durante la diretta Instagram. I due hanno speso parole al miele anche nei confronti di Arhur, uno dei migliori in campo tra le fila della Juve nel match contro il Cagliari vinto dai bianconeri grazie alla doppietta di un inarrestabile Cristiano Ronaldo. "Quando giochi due anni al Barcellona poi vai in giro per il mondo e giochi con la sigaretta", commenta Vieri a proposito di Arthur. Adani annuisce e sottolinea: "Sì, perché porti quella conoscenza". Bobone poi continua: "Sa fare cose che gli altri non capiscono. Gioca nel Brasile titolare, è il comandante del gioco".

