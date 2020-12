"Götze e Schürrle, dal campo all'imprenditoria: pronti a investire sulla cannabis"

BERLINO (GERMANIA) - Dal campo all'imprenditoria, questa la strana storia di Götze e Schürrle . I due calciatori tedeschi, infatti, sono pronti a intraprendere una nuova avventura in affari e puntano sulla cannabis per scopi terapeutici, completamente legale in Germania. I due, che hanno portato la propria nazionale sul tetto del mondo nel 2014, hanno preso strade differenti calcisticamente: Götze è andato a giocare in Olanda, al PSV, dopo aver militano nel Borussia Dortmund e nel Bayern Monaco in patria, Schürrle , invece, ha lasciato il calcio a soli 29 anni. I due sono stati compagni di squadra anche in giallonero.

Götze e Schürrle soci in affari

Secondo la Bild, i due diventeranno soci in affari investendo su Sanity Group, attualmente la migliore start-up di cannabis in Germania. Conferme arriverebbero anche da un portavoce dell'azienda, portata alla ribalta da Finn Age Hänsel negli ultimi anni. I contatti tra il capo dell'azienda e i due calciatori, sempre secondo il quotidiano tedesco, vanno avanti da mesi, ma ora sarebbe giunta l'ora di siglare un accordo, non per le prestazioni in campo ma per il entrare in affari.