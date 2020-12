Diretta sorteggi Nations League ore 17.30: come vederli in tv e streaming

NYON (SVIZZERA) - Alle 17.30, dalla sede della Uefa a Nyon, in Svizzera, si terranno i sorteggi delle Final Four di Nations League. Protagonista anche l'Italia che è arrivata prima nel girone che vedeva coinvolte anche Polonia, Olanda e Bosnia-Erzegovina. Gli Azzurri di Mancini affronteranno in semifinale una tra Belgio, Spagna e la Francia campione del mondo in carica. Sarà l'Italia, inoltre, la sede delle seconde Final Four del nuovo targato Uefa vinto dal Portogallo nella prima edizione. Le città protagoniste saranno Milano e Torino con le partite che si disputeranno a San Siro e all'Allianz Stadium.