MILANO - "Lo sapete che quando c'è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole. Siate negativi. È il mio augurio per voi". In un video realizzato dalla Regione Lombardia - e diffuso su tutti i propri canali social, oltre che su quelli di Lombardia Notizie - l'ex bomber di Juve, Lazio, Inter e Milan Christian Vieri mette in guardia i giovani, in vista del Capodanno, dei rischi del contagio da Coronavirus.