Gravina: "Braccio di ferro fra Uefa e Juve non fa bene al calcio italiano"

ROMA - "Spero di poter fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l'Uefa non fa bene al calcio italiano e alla Juve. Questo muro contro muro danneggia il mondo dello sport, mi auguro ci sia una soluzione positiva alla lotta tra organismi internazionali come Uefa e Fifa e alcuni club.". Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina , ai microfoni di radio anch'io sport a proposito del progetto Superlega . Il presidente ha parlato anche delle difficoltà economiche dei club, problema che ha portato proprio alla creazione della nuova competizione: "Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà del calcio è solo aumentare i ricavi è un grande errore. Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91. Mi sono permesso - aggiunge Gravina - di dire per la stagione 2021-22 di non superare la soglia dei costi del 2020-21 e poi ipotizzare un abbattimento dei costi dal 10 al 20% all'anno per il 2022-23".

Gravina: "Chi aderisce alla Superlega sarà escluso dal campionato"

"Salernitana? Ci sono delle regole"

Gravina ha parlato anche del possibile caso di promozione in Serie A della Salernitana, con la Lazio e il club campano che condividono la stessa proprietà: "La stessa situazione di controllo non può essere mantenuta, pena la mancata iscrizione al campionato. Noi - spiega Gravina - abbiamo un articolo chiaro quello delle Noif che rafforza un principio statutario importante che non consente la partecipazione e il controllo in via diretta e indiretta in più società nel settore professionistico. Lotito e la Salernitana hanno goduto di una deroga data dieci anni fa. Grandi auguri alla Salernitana che stasera potrebbe venire in A, ma le regole sono regole.".

"Nuova Coppa Italia? La Figc troverà una soluzione"

"Nuova Coppa Italia? Una modifica del format era auspicata da tutti ma forse c'è stato un errore di comunicazione e di distacco di alcune componenti, che invece devono confrontarsi e parlarsi di più, partecipare di più a quei processi legati a una progettualità innovativa. La Figc si adopererà per una soluzione.", le parole del presidente che poi ha completamente escluso un collegamento con la Superlega.

"Mancini? Speriamo di poter annunciare il rinnovo"

Domande anche sulla prossima stagione di Serie A: "L'auspicio è che si possa pensare al prossimo campionato che inizierà il 22 agosto come quello del ritorno alla normalità, con i tifosi allo stadio". Infine sull'Europeo e sul rinnovo di Mancini come tecnico della Nazionale: "Vogliamo fare un buon Europeo. Abbiamo un obiettivo che è continuare a coltivare l'entusiasmo dei nostri tifosi ma anche continuare il nostro percorso di crescita e l'augurio è che Mancini ne sia ancora protagonista: nei prossimi giorni speriamo di poter annunciare la continuità di questo rapporto.".